Batman\'da Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

BATMAN'da, piknik yapmak için gittikleri Batman Çayı kenarında su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Bıçakçı köyü mevkisinden geçen Batman Çayı'nda meydana geldi. Piknik yapmak için çay kenarına giden M.E.B. ile M.C.A., su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkamayan 2 kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, botla adacığa ulaşarak mahsur kalan 2 kişiyi bulundukları yerden kurtardı.