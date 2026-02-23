Batman\'da Metamfetamin Operasyonu

Batman'da durdurulan bir araçta, 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte durumundan şüphelenilen bir hafif ticari araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.