Batman'da durdurulan bir araçta, 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte durumundan şüphelenilen bir hafif ticari araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Metamfetamin Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?