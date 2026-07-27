Batman'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 2 Yaralı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da mezarlıkta gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Batman'da mezarlıkta düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çamlıca Mahallesi Asri Mezarlığı'nda meydana gelen silahlı saldırıda üç vatandaşın hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan ilk değerlendirmelere göre hadisenin 16 Mayıs 2026 tarihinde ilimizde meydana gelen kız meselesinden kaynaklandığı düşünülen ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya bağlı husumetin devamı niteliğinde gerçekleştiği anlaşılmıştır. Söz konusu bu olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında fail yakalanarak tutuklanmış olup adli süreç devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Olayın ardından güvenlik güçlerince gerekli müdahalenin derhal yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde geniş çaplı adli soruşturma başlatılmıştır. Yaralı şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler yürütülmekte olup, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa diğer sorumluların tespiti ve adalet önüne çıkarılması amacıyla soruşturma büyük bir titizlikle sürdürülmektedir."

AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan taziye mesajı

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz, kıymetli dava arkadaşımız Mehmet Direk ile oğlu Ercan Direk ve yeğeni Ebubekir Direk'in Asri Mezarlık'ta uğradıkları menfur silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Bu elim hadise, hepimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Merhum kardeşlerimize Cenabıallah'tan rahmet, başta Direk ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum."

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, başsağlığı dileyerek, "Bu elim hadise hepimizi derinden üzmüştür. Merhumlarımıza Cenabıallah'tan rahmet, başta Direk ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Olaylar, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı
Husilerden Suudi Arabistan’ın Aramco tesislerine saldırı Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
ABD-İran geriliminde sürpriz hamle: Trump’tan İran’a yönelik saldırıları durdurma talimatı ABD-İran geriliminde sürpriz hamle: Trump'tan İran'a yönelik saldırıları durdurma talimatı
Antalya’da kamyonetten devrilen mermerin altında kalan 2 çocuk annesi kadın öldü Antalya'da kamyonetten devrilen mermerin altında kalan 2 çocuk annesi kadın öldü
Kavga ettiği arkadaşını defalarca yumrukladı Kavga ettiği arkadaşını defalarca yumrukladı
İsrail basını Netanyahu’yu yerden yere vurdu: Tarihin en kötü başbakanı olarak anılacak İsrail basını Netanyahu'yu yerden yere vurdu: Tarihin en kötü başbakanı olarak anılacak

00:11
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: İsrail ile güvenlik anlaşması yapmayı amaçlıyoruz
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: İsrail ile güvenlik anlaşması yapmayı amaçlıyoruz
23:38
Galatasaray’dan Jamal Musiala için resmi açıklama
Galatasaray'dan Jamal Musiala için resmi açıklama
21:54
Batman’da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü
Batman'da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü
21:51
CHP’de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti
CHP'de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti
21:29
Putin’den Rus ordusuna ’karşılık verme’ emri
Putin'den Rus ordusuna 'karşılık verme' emri
20:43
Sosyal medyada ’İzlenme’ uğruna bir yaşam daha karardı
Sosyal medyada 'İzlenme' uğruna bir yaşam daha karardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 00:51:57. #7.13#
SON DAKİKA: Batman'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.