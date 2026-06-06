Batman'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Batman'da Motosiklet Kazası

06.06.2026 14:00
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Otomobile çarpan motosiklet devrildi, sürücü hafif yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

BATMAN'da akaryakıt istasyonuna girmek için dönüş yapan otomobile arkadan çarpan motosikletin devrildiği kaza, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Akyürek Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen ve akaryakıt istasyonuna girmek için dönüş yapan otomobile, aynı yönde seyreden motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi. Yola savrulan motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenildi. Kaza anı ise seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

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