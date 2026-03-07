Batman'da Motosiklet Kazası: 7 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Batman'da Motosiklet Kazası: 7 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Batman\'da Motosiklet Kazası: 7 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti
07.03.2026 14:40
Ecrin Dursun, yol geçerken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

BATMAN'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarptığı Ecrin Dursun (7), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde İluh Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ecrin Dursun'a, Nizamettin Ö.'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ecrin, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ecrin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İkiztepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Nizamettin Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

