BATMAN'da devrilen motosikletin sürücüsü Mehmet Akif Tufan (22), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Özgürlük Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Akif Tufan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tufan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi' ne kaldırıldı. Mehmet Akif Tufan, hayatını kaybetti. Tufan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
Son Dakika › Güncel › Batman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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