Batman\'da Okul Kantinlerine Denetim

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18 personelden oluşan 6 ekip, kent genelinde 101 okul kantinini denetledi.
Denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları, hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat listeleri kontrol edildi.
Açıklamada, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca düzenli olarak devam edeceği bildirildi.
