Batman'da Öldürülmüş At Bulundu

BATMAN'da silahla vurularak öldürülmüş 7 yılkı atı bulundu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Batman'da Raman Dağı'nda merkeze bağlı Yakıtlı köyü yakınlarında silahla vurularak öldürülmüş halde 7 yılkı atı bulundu. İhbarla jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
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