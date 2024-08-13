Batman'da otelde eroin ele geçirildi

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Batman'da bir otelde konaklayan yabancı uyruklu kişilerin odasında 2 kilo 394 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte bir otelde konaklayan yabancı uyruklu 3 kişinin üzerinde ve odalarında arama yapıldı.

Aramada, 243 kapsül halinde toplam 2 kilo 394 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.