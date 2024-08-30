Batman\'da Oyun Oynarken Düdüklü Tencereye Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

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BATMAN'da, oyun oynamak için girdiği düdüklü tencerede sıkışan Eslem E. (2), itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Çay Mahallesi 2128. Sokak'taki evlerinde mutfakta oyun oynayan Eslem E., girdiği düdüklü tencereye sıkıştı. Durumu fark eden ailesi, Eslem'i kendi imkanlarıyla çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine Batman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, düdüklü tencereyi penseyle keserek Eslem'i sıkıştığı yerden çıkardı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,