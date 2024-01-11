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Batman'da özel hastanede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Batman'da özel hastanede çıkan yangın söndürüldü

Batman'ın Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin 4. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle yeni doğan ve yoğun bakım servisinde bulunan hasta bebek ve çocuklar başka hastanelere sevk edildi. Yangının, psikiyatri servisinde yatan bir hastanın odasını ateşe vermesi sonucu çıktığı ve şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Batman\'da özel hastanede çıkan yangın söndürüldü
11.01.2024 - 09:51,  Güncelleme: 09:52
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Batman'da özel bir hastanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin 4. katında gece saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle yeni doğan ve yoğun bakım servisinde bulunan hasta bebek ve çocuklar ambulanslarla başka hastanelere gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının, psikiyatri servisinde yatan M.C.Ç'nin kaldığı odayı ateşe vermesi üzerine çıktığı, şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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İtfaiye, Batman, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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