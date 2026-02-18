Batman'da Pankart Tartışması - Son Dakika
Batman'da Pankart Tartışması

18.02.2026 21:12
Batman'da izinsiz asılan pankartlar nedeniyle gerginlik yaşandı; bazı dernek üyeleri gözaltına alındı.

1) BATMAN'DA 'PANKART' GERGİNLİĞİ

BATMAN'da kent merkezinde bir dernek tarafından izinsiz şekilde asılan pankartın kaldırılması sırasında gerginlik yaşandı; bazı kişiler gözaltına alındı.

Batman Belediyesi, bir dernek tarafından asılan pankartların kaldırılması için harekete geçti. Bu sırada dernek üyeleri, pankartların indirilmesine karşı çıktı. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, toplanan kalabalığa biber gazıyla müdahale ederken, bazı kişiler gözaltına alındı.

'GÖSTERİLEN UYGUN ALANLARA ASIM YAPILMADI'

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Furkan Nesli Derneği Batman Temsilciliğince mevzuata aykırı şekilde asılmaya çalışılan afişlerin belediye ekiplerimiz tarafından kaldırılmasına yönelik basına yansıyan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Gündeme konu olan afiş ve süslemelerin kaldırılmasıyla ilgili süreç ise tamamen 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile ilgili imar ve ilan-reklam mevzuatı kapsamında belediyemizce yürütülmüştür. Kamusal alanlar herkesin ortak kullanım alanıdır. Bu alanlarda herhangi bir kişi ya da kurumun izni ve teknik değerlendirmesi olmaksızın afiş, branda, pankart veya benzeri materyaller asması hukuken mümkün değildir. Mevzuat gereği bu tür uygulamaların belirlenen kurallara uygun şekilde yapılması zorunludur. Süreç içerisinde kamuya ait elektrik direklerine yolu üstten daraltacak ve trafik güvenliğini riske edecek şekilde mevzuata aykırı olarak asılan afişlerin kaldırılması gerektiği ilgili kişilere bildirilmiş; Furkan Nesli Derneği Batman Temsilciliği yetkililerine kendi derneklerine ait özel afişleri asmak istemeleri halinde uygun ve izinli alanlar tarafımızca iletilmiştir. 3 gün boyunca defaatle görüşmeler yapılmış ve diyalog kanalları açık tutulmuştur. Ancak yapılan uyarılara rağmen gösterilen uygun alanlara asım yapılmamış, afişlerin ısrarla mevzuata aykırı alanlara asılması yönünde girişimlerde bulunulmuştur. Mevzuata aykırı ve uygun olmayan yerlere asılan afişler belediye ekiplerimizce kaldırılmış, mevzuata uygun süsler ise yerinde bırakılmıştır. Buna rağmen, ekiplerimizin görevini icrası sırasında zabıta ve emniyet personeline mukavemet gösterilmiş; yaşanan arbede sırasında bir emniyet ve bir zabıta personeli yaralanmıştır. Gelişmeler üzerine müdahale zorunlu hale gelmiş olup, olaya karışan kişiler hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Batman Valiliği ve Batman Belediyesi olarak hem Ramazan'ın manevi iklimini yaşatmaya hem de kamu düzenini, şehir estetiğini ve kamu görevlilerinin güvenliğini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.