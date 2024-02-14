BATMAN'da petrol ayrıştırma kuyusunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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BATMAN'da petrol ayrıştırma kuyusunda çıkan yangın söndürüldü

BATMAN'da Raman Dağı'nda bulunan bir petrol ayrıştırma kuyusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

14.02.2024 00:17
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BATMAN'da petrol ayrıştırma kuyusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Raman Dağı'nda bulunan bir petrol ayrıştırma kuyusunda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaptığı 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

BATMAN\'da petrol ayrıştırma kuyusunda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BATMAN'da petrol ayrıştırma kuyusunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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