Batman\'da PKK/KCK Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Güncel

BATMAN'da, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olma' suçundan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın kapsamında bulunan örgütsel doküman, terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.