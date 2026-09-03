Batman'da polis minibüste 7 kilo 400 gram skunk ele geçirdi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da polis minibüste 7 kilo 400 gram skunk ele geçirdi, 2 şüpheli tutuklandı

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Batman'da polis ekiplerinin durdurduğu bir minibüste yapılan aramada, valiz içinde 14 parça halinde 7 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BATMAN'da polis ekiplerinin durdurduğu minibüsün üzerindeki eşyalar arasında bulunan valizde, 14 parça halinde 7 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde bir minibüs durduruldu. Minibüste yapılan aramada, aracın üzerindeki eşyalar arasında bulunan valizde 14 parça halinde 7 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Batman'da polis minibüste 7 kilo 400 gram skunk ele geçirdi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da polis minibüste 7 kilo 400 gram skunk ele geçirdi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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