Batman'da polis minibüste 7 kilo 400 gram skunk ele geçirdi, 2 şüpheli tutuklandı

BATMAN'da polis ekiplerinin durdurduğu minibüsün üzerindeki eşyalar arasında bulunan valizde, 14 parça halinde 7 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde bir minibüs durduruldu. Minibüste yapılan aramada, aracın üzerindeki eşyalar arasında bulunan valizde 14 parça halinde 7 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.