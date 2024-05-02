Batman\'da polisin \'dur\' ihtarına uymayan araçta 2 kilo 160 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araçta 2 kilo 160 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında 28 Nisan'da şüphe üzerine bir araç durdurulmak istendi.

Dur ihtarına uymayarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kaçmaya çalışan araç, polis ekip aracına çarparak durdurulabildi.

İki polisin hafif yaralandığı olayda, araçta yapılan aramada 2 kilo 160 gram eroin bulundu, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.