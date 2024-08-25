Batman'da pompalı tüfekle genç kız ağır yaralandı, saldırgan intihar etti

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Batman'ın Gercüş ilçesinde pompalı tüfekle genç kızı ağır yaralayan kişi aynı tüfekle intihar etti.

İlçenin Yayladüzü köyüne bağlı Derei mezrasında Abdullah Ç. (21), henüz belirlenemeyen nedenle pompalı tüfekle önce Saliha A'ya (22), ardından kendine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Abdullah Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Saliha A, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.