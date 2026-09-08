Batman'da sanayi tüplerine gizlenmiş 87,5 kilogram skunk, polis ve narkotik köpeğiyle yakalandı
Batman'da polis ekipleri, kent girişinde durdurdukları kamyonetin kasasındaki sanayi tüplerinde 87,5 kilogram skunk ele geçirdi. Narkotik köpeğinin tüplere tepki vermesi üzerine yapılan aramada uyuşturucu bulundu, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
BATMAN'da polis ekiplerinin durdurduğu kamyonetin kasasında, sanayi tüplerine zulalanmış 87,5 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde sanayi tüpleri yüklü kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında dedektör narkotik köpeğiyle yapılan aramada, köpeğin sanayi tüplerine tepki vermesi üzerine 4 tüp kesilerek açıldı. Tüplerin içine zulalanmış 87,5 kilogram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
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