Batman\'da Semt Pazarlarına Gıda Denetimi

Batman Belediyesince semt pazarlarında gıda denetimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğünce kentin 18 farklı noktasında kurulan semt pazarlarında denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, Gap Mahallesi'nde kurulan semt pazarında gerçekleştirdiği denetimde, satışa sunulan ve sağlıksız olduğu tespit edilen 25 çuval patatese el koyarak imha etti.