Batman\'da Sera OSB Kuruluşu Yakın

Batman'da tarım ve sanayiyi entegre etmeyi amaçlayan Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayi Bölgesinde (Sera OSB) kuruluş süreci tamamlanma aşamasına geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Kocalar köyü sınırlarında, Batman Çayı kıyısında 1100 dekarlık alanda kurulacak Sera OSB'nin kuruluş protokolü onay aşamasına geldi.

Vali Ekrem Canalp başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısına, Vali Yardımcısı Ekrem Güngör, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş ve kurum amirleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Canalp, projenin üretimle sınırlı kalmayacağını, işleme, paketleme ve ihracat süreçleriyle Batman ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Canalp, " Batman Havalimanı'nın sunduğu lojistik imkanlarla ürünler taze olarak dış pazarlara ulaşacak." dedi.

Toplantıda sunum yapan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Reşat Çiftçi ise projede topraksız tarım ve yüksek teknolojili sera sistemlerinin uygulanacağını, yıllık 30 bin ton yaş sebze ve meyve üretiminin hedeflendiğini belirtti.

Sera OSB'nin çatı tipi güneş panelleri ve güneş enerji santrali (GES) ile enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağını kaydeden Çiftçi, Batman'ın güneşlenme potansiyelinin projeye avantaj sağladığını vurguladı.

Kuruluş protokolünün onaylanmasının ardından Sera OSB'nin altyapı çalışmalarına başlanması planlanıyor.