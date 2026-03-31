Batman'da Silahlı Saldırı: Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti

Batman'da evlerinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan anne ile oğlu hayatını kaybetti.

Merkez Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Aynur K. (55) ve oğlu Dücane K. (28) evlerinin bahçesinde M.A.K'nin (17) silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Dücane K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynur K. de kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlı, polis ve jandarma ekiplerince Batman-Diyarbakır kara yolunda bir araçta suç aletiyle yakalandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Dücane K'nin olay yerinde, Aynur K'nin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı İluh Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlk değerlendirmelere göre, olayın husumet, kan davasına dayandığı değerlendirilmektedir. Olayın faili olduğu belirlenen M.A.K. (17), emniyet ve jandarma teşkilatlarımız tarafından yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Sinan jandarma uygulama noktasında, içinde bulunduğu ticari araç içerisinde suç aleti olan ruhsatsız tabancayla yakalanmıştır. Olayla ilgili adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."