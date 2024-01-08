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Batman'da Tabanca ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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Batman'da Tabanca ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Batman'da iki grup arasında çıkan tartışma tabanca ve bıçakların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Batman\'da Tabanca ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
08.01.2024 - 01:08,
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BATMAN'da iki grup arasında çıkan tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gap Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada M.S. (41), R.S. (38) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Batman'da Tabanca ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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