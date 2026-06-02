Batman'da TIR, Otomobille Çarpıştı

BATMAN'da otomobil ile çarpışan TIR, savrularak şarampole devrildi. Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, 15: 30 sıralarında Batman-Diyarbakır kara yolu Diktepe Köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 51 ACN 983 plakalı TIR ile 72 AJ 093 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından TIR şarampole yuvarlandı. Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,