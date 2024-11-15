Batman'da Tırda 8 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da polis ekiplerince durdurulan tırda 8 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent çıkışında durdurulan briket yüklü bir tırda narkotik köpeği "Linda" ile arama gerçekleştirildi.
Aramada, tırın brandasına sarılı poşetler içerisinde 8 kilo 250 gram skunk bulundu.
Ekiplerce gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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