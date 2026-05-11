Batman'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Fahrettin Kırkpınar (52) idaresindeki 34 DHB 774 plakalı kamyon, kent girişinde Emine Arsoy (41) yönetimindeki 07 BOR 466 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Esra A. (20) yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Esra A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?