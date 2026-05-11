Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

BATMAN'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Esra Arsoy (20) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Bismil kara yolu 7'nci kilometrede meydana geldi. Bismil'den Batman yönüne giden F.K. yönetimindeki 34 DHB 774 plakalı kamyon ile karşı yönden gelip kavşaktan dönüş yapmaya çalışan E.A. yönetimindeki 07 BOR 466 plakalı otomobil çarpıştı. Demir bariyerlere çarpıp yoldan çıkan araçlar, şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüleri yaralanırken, otomobilde sıkışan Esra Arsoy ise hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arsoy'un cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

