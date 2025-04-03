Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

BATMAN'da, kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, 18.30 sıralarında merkeze bağlı Urganlı Köyü mevkiinde meydana geldi. Rıdvan B. (36) idaresindeki 34 GYK 831 plakalı otomobil, Hasankeyf istikametine seyir halindeyken Urganlı Köyü kavşağında kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü ile otomobildeki Hüseyin S. (36) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,