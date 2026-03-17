Batman\'da Trafik Kazası: 65 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

BATMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Sultan Oynar (65) hayatını kaybetti. Kazanın ardından ölen kişinin yakınları araca saldırdı, polis havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı uzaklaştırdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında TPAO Bulvarı'nda meydana geldi. Edip. Ş. (45) yönetimindeki 34 HKY 100 plakalı otomobil, Korik Kavşağı yönüne ilerlediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Oynar'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Oynar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇTI

Oynar'ın cenazesi otopsi için hastane Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza yerine gelen yakınları ise otomobile taşlarla saldırdı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Sürücü Edip Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.