Batman'da Turizm Haftası Programı
Batman'da Turizm Haftası Programı

15.04.2026 17:13
Vali Canalp, Batman'da 1 milyon turist hedeflediklerini duyurdu, turizm potansiyeline vurgu yaptı.

Batman'da "Turizm Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Vali Ekrem Canalp, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programda, Türkiye'nin 2025 yılı itibariyle dünyada en fazla turist ağırlayan 4'üncü ülke olmayı başardığını söyledi.

Batman'da yürütülen çalışmalarla turizmin diğer sektörlerde olduğu gibi kent ekonomisine net katkı sağlayacağını aktaran Canalp, "Peki bu katkıyı nasıl sağlayabiliriz? Geçmişte turizm dediğiniz zaman bütün hikayemiz Hasankeyf'le başlayıp Hasankeyf'le biten bir hikayeydi ama bu ay itibariyle bütün tur operatörlerini Batman'da ağırlayacağız. Turlar gelmeye başladığı zaman işin renginin değişmeye başladığını göreceğiz. O zaman turistler artık kafileler halinde ve büyük sayılarla gelmeye başlayacak." dedi.

Geçen yıl 500 bin turist hedefinin olmasına rağmen kentte 685 bin turist ağırlandığını anlatan Canalp, bu yıl 1 milyon turist hedeflediklerini kaydetti.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ise kentin inanç, kültür, doğa ve sağlık turizmiyle uluslararası ölçekte önemli bir turizm destinasyonu olma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

"Üniversite olarak bizler bu zengin mirasın bilinciyle hareket ediyor, şehrimizin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, geliştirmek ve sürdürülebilir bir şekilde geleceği taşımak amacıyla eğitim, araştırma ve sektör işbirliklerini kapsayan çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Başta turizm fakültemiz olmak üzere üniversitemizin akademik birimleri tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri, bilimsel araştırmalar, paydaş kurumlarla geliştirilen projeler sayesinde yalnızca nitelikli bireyler yetiştirmiyor, aynı zamanda Batman'ın turizm vitrini ile vizyonuna katkı sunan önemli bir akademik paydaş olarak sorumluluk üstleniyoruz."

Konuşmaların ardından Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri türküler seslendirdi.

Daha sonra Vali Canalp ve beraberindekiler yöresel lezzetler ve el sanatları ürünlerinin yer aldığı stantları gezdi.

Programa, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, öğretim üyeleri, kamu kurum yöneticileri, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Turizm Haftası, Yerel Haberler, Ekonomi, turist, Turizm, Batman, Kültür, Güncel, Son Dakika

