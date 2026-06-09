Batman'da tütün kurutma çadırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pazaryeri Mahallesi'nde tütün kurutma amacıyla kullanılan çadırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Tütün Çadırında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?