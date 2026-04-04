Batman\'da Unutulan Çanta Sahibine Ulaşdı

Batman'da belediye otobüsünde unutulan çanta ve içindeki para ile altınlar sahibine verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma aracında görevli personel, günlük seferini tamamladıktan sonra yaptığı rutin kontrolde, kime ait olduğu belirlenemeyen bir çanta buldu.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Güvenlik kameralarının detaylı incelenmesi sonucu, çantayı unutan vatandaşın kimliğine ulaşan ekipler, çanta ve içerisindeki altınları tutanakla yetkililere teslim etti.

Kimlik doğrulamasının ardından çanta, içindeki para ve altınlarla birlikte sahibinin oğlu Abdulvahap Özkan'a teslim edildi.