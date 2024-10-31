Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu

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BATMAN'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, adresinde 4 kilo 150 gram skunk ele geçirilen 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Cudi Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Adreste yapılan aramada 4 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan M.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,