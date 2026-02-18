Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da durdurulan hafif ticari araçta yağ dolu teneke kovalara gizlenmiş 45 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine hafif ticari aracı kent girişinde durdurdu.
Arçataki aramada, narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine katı yağ dolu teneke kovalar incelendi.
İncelemede, kovalardaki yağın içine gizlenmiş 45 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
