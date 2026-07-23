Batman'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu
23.07.2026 17:50
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Batman'da 2 TIR'da 122 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

BATMAN'da polisin durdurduğu 2 TIR'da narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada 122 kilo 662 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, kent girişinde durdurulan pamuk yüklü ve gümrük mühürlü olan 2 TIR'da arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada 112 kilo 662 gram skunk ve 10 kilo toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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