Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

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Batman'da "dur" ihtarına uymayan hafif ticari araçta 30 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine kente giriş yapan bir hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak bölgeden uzaklaşan hafif ticari araç kaza yaptı.

Araçta yapılan aramada 30 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, araçtaki H.Y, M.F.Y, A.Ç ve Y.Ç, gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.