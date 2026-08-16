Batman'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
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Batman'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı. İki mahallede 3 operasyon yapıldı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5-13 Ağustos'ta Çay ile 19 Mayıs mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 3 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika

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