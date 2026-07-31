Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı, sentetik uyuşturucu bulundu.
BATMAN (AA) – Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik 3 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda 56,93 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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