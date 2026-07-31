Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama
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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı, sentetik uyuşturucu bulundu.

BATMAN (AA) – Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik 3 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda 56,93 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika

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