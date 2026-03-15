Batman'da çantasında 8 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent girişinde gerçekleştirilen uygulamada durumundan şüphelenilen kişinin çantasında arama yapıldı.
Çantada 8 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 8.5 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
