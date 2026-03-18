Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilik açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda yabancı uyruklu bir kişinin kaldığı otel odasında yapılan aramada, 514 gram metamfetamin bulundu, şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?