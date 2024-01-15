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Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Batman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı, yapılan işlemlerin ardından tutuklandı. Operasyonlarda bonzai ham maddesi, skunk, uyuşturucu parası, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Batman\'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
15.01.2024 - 15:41,  Güncelleme: 15:44
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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar verenlere yönelik çalışma başlatıldı.

4-7 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 217,09 gram bonzai ham maddesi, 16,89 gram skunk ile öğütücü aparatı, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 970 lira, tabanca, şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.

2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Batman, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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