Batman'da Yağlık Ayçiçeği Hasadı Başladı

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Batman'da ikinci ürün olarak 120 dönüm alanda yetiştirilen yağlık ayçiçeğinde hasada başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 70 hibeli tohum, İl Özel İdaresinin de ilaç ve gübre desteği ile bu yıl kentte ikinci ürün olarak üretilen yağlık ayçiçeğinde hasat sezonu başladı.

Beşiri ilçesine bağlı Danalı köyünde 120 dönüm alanda üretilen ayçiçeği biçerdöverle hasat edildi.

Törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, 2022 yılında düzenledikleri çalıştay ile kentte yağlık ayçiçeği üretimine ilişkin çalışmalara başladıklarını söyledi.

Geçen yıl ürünü deneme amaçlı ürettiklerini ifade eden Aydın, "Bu sene hem birinci ürün hem ikinci ürün olarak ekim yaptık. Bakanlığımızın yüzde 70 hibeli tohum desteği, İl Özel İdaremizin de ilaç ve gübre desteği ile bu sene 1675 dönüm alanda ekim gerçekleştirdik." dedi.

Hedeflerinin iyi bir rekolte ile iyi bir gelir elde etmek olduğunu anlatan Aydın, artık planlı üretime geçmek istediklerini belirtti.

Törene, Vali Yardımcısı Şükrü Alperen Göktaş, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz ve çiftçiler katıldı.