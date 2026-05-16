Batman'da Yapay Zeka Atölyeleri ve Tiyatro Açılışı
Batman'da Yapay Zeka Atölyeleri ve Tiyatro Açılışı

16.05.2026 15:21
Bakan Şimşek, Batman'da yapay zeka atölyeleri ve Devlet Tiyatroları'nın açılışına katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da Yapay Zeka Atölyeleri'nin ve Devlet Tiyatroları Batman Sahnesi'nin açılış törenine katıldı.

Temaslarda bulunmak amacıyla kente gelen Bakan Şimşek, Batman'da 50 okulda yapımı tamamlanan Yapay Zeka Atölyeleri'nin toplu açılışı amacıyla Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yapay zekanın çok kritik bir devrim ve ekonomide verimliliğin artırılması noktasında muazzam bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bu nedenle yapay zeka ve teknoloji sınıflarını çok önemsediklerini dile getiren Şimşek, atölyelerin yapımında emeği geçenleri tebrik etti.

Okuldaki atölyenin potansiyeli yüksek ve altyapısını güçlü olduğunu ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Eminim diğer okullarımızda da benzer bir durum söz konusu. Öncelikle Batman'ımıza, ülkemize, hemşehrilerimize hayırlı olsun. Tabii öncelikle öğretmenlerimizin eğitimi çok önemli,

daha sonra öğrencilerimizin. Daha sonraki aşamada özellikle şehrimizdeki işletmelerin verimliliğini arttırmak için teknolojinin, yapay zekanın kullanımını eminim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte güçlü bir şekilde desteklememiz gerekiyor. Artık eskisi gibi değil birkaç yıl ilköğretim, ortaöğretim, lise, üniversite okuduk, artık 'eğitim bitti' dönemi kapandı. Artık hayat boyu, ömür boyu eğitim devrindeyiz, çağındayız. Yapay zeka da bu noktada önemli bir bileşen. Teknoloji bizim için çok kritik bir alan. Bunun sayesinde inşallah Türkiye katma değer zinciri de yukarı çıkacak. Rekabet gücü artacak. Onun için bugünkü bu açılışı anlamlı ve önemli buluyoruz."

"Batman artık düzenli bir şekilde devlet tiyatro oyunlarına sahne olacak"

Daha sonra İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü binasında yapımı tamamlanan Devlet Tiyatroları Batman Sahnesinin açılış törenine katılan Şimşek, burada yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Bakan Şimşek, "Gerçekten değişmiş sahne. Daha önce burada birçok program yaptık ama en önemlisi, Batman artık düzenli bir şekilde devlet tiyatro oyunlarına sahne olacak. Dolayısıyla bu, önemli bir gelişme. Batman gelişiyor ve kalkınıyor. Büyükşehir olma yolunda da bayağı hızla ilerliyor. Kültür, sanat çok önemli bir bileşen. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Programlara, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

