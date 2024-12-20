Batman\'da Yoğun Sis Zor Anlar Yaşattı

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Batman'da yoğun sis

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde oluşan yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının eksilere inmesiyle oluşan yoğun sis, sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, dörtlü ikaz lambalarını yakarak seyir etti.