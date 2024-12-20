Batman'da yoğun sis
BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde oluşan yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Hava sıcaklığının eksilere inmesiyle oluşan yoğun sis, sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, dörtlü ikaz lambalarını yakarak seyir etti.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Yoğun Sis Zor Anlar Yaşattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?