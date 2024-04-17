Batman'ın Beşiri ilçesinde Yontukyazı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı trafik jandarma personelleri tarafından Yontukyazı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitim ve bilgilendirme semineri düzenlendi.
Seminerin ardından öğrencilere boyama ve hikaye kitapları hediye edildi.
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Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen TAKE Projesi kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibe ile kuru fasulye ve nohut tohumu dağıtıldı. Bu proje ile tarım arazilerinin verimliliği artırılmak ve çiftçilerin gelir düzeyi yükseltilmek hedefleniyor. Törende 80 çiftçiye 25 bin 750 kilogram tohum dağıtıldı. Muş Valisi Avni Çakır, tarımın bölgenin sürdürülebilirliği ve kalkınması için önemli olduğunu belirterek, çiftçilere farklı ürün alternatifleri sunulması ve teknik destek sağlanması gerektiğini vurguladı.
Fransa'daki Goncourt Akademisi'nin Türkiye seçimini belirlemek üzere davet ettiği jüri, Fransız yazar Neige Sinno'yu 'Triste Tigre' adlı romanıyla ödüle layık gördü. Sinno'nun kitabı, Türkiye Fransız Kültür Merkezi tarafından Türkçe'ye çevrilecek.
Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) bünyesinde çalışmalarda bulunacak olan Balkan Araştırmaları Merkezinin açılışı gerçekleştirdi.
Elazığ Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısında, 2023 yılı faaliyet raporunun okunmadan oylanarak kabul edilmesi tartışma yarattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir mühendis, üzerine tırdan indirilen iş makinesiyle paletlenmiş demirlerin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri mühendisin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından mühendisin cenazesi Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezine götürüldü. İş makinesi operatörü gözaltına alındı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos ile oynayacakları maçta güçlü bir oyun sergileyerek yarı finale çıkmak istediklerini belirtti. Kartal, yarın en ideal 11 ile sahada olacaklarını ve sakat oyuncuların büyük bir kısmının iyileştiğini söyledi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'den yola çıkan TCG Kınalıada'nın, Suudi Arabistan'ın Cidde limanını ziyaret ettiğini bildirdi. Ziyaret kapsamında, Riyad Büyükelçimiz Emrullah İşler ve TCG Kınalıada personeli ev sahipliğinde gemide resepsiyon düzenlendi.
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