Batman\'da Zincir Marketin Mutfak Bölümünde Yangın Çıktı

BATMAN'da bir zincir marketin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi'nde bulunan bir zincir marketin mutfak bölümünde meydana geldi. Market çalışanları için yemek yapılırken meydana gelen gaz sızıntısının ardından yangın çıktı. Çalışanlar yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince durum itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
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