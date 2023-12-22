 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Batman'da Zübeyde Hanım Anaokulu'nda kültür ve dil sergisi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da Zübeyde Hanım Anaokulu'nda kültür ve dil sergisi düzenlendi

Batman Zübeyde Hanım Anaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Kültürel zenginliğimizin ışığında dilimiz' projesi kapsamında öğrenciler için Türkiye'nin 7 bölgesinin kültürünü ve dilini anlatan bir sergi düzenledi. Sergiye öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Batman\'da Zübeyde Hanım Anaokulu\'nda kültür ve dil sergisi düzenlendi
22.12.2023 - 22:33,
Abone Ol

BATMAN'da Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine, Milli Eğitim Bakanlığı'nda yürütülen 'Kültürel zenginliğimizin ışığında dilimiz' projesi kapsamında açılan sergi ile kültür ve dil zenginliği anlatıldı.

Batman Zübeyde Hanım Anaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene uygulanan 'Kültürel zenginliğimizin ışığında dilimiz' projesi kapsamında öğrenciler için Türkiye'nin 7 bölgesinin kültürünün, dilinin, yaşam tarzlarının ve dilimizde kullanılan yabancı kelimelerin Türkçelerinin yer aldığı bir sergi düzenlendi. 7 bölgenin ayrı ayrı ele alındığı sergiye öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Okul Müdürü Mizgin Bağdu, öğrenci ve velilerin sergiyi çok beğendiğini ifade ederek, 'Projenin amacı, yeni neslimize dilimizin zenginliğini kavratmak, dilimize şuanda yabancı dillerden gelen çok fazla kelimeler var. Oysa kendi dilimizin, kültürümüzün o kadar çok farklı ve zengin bir kültürü varken bunları çocuklarımıza, gençlerimize, yeni besle kavratmaya çalışıyoruz. Yabancı kelimeler kullanmaları yerine kendi öz dilimizdeki kelimeleri kullanmaya teşvik etmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin okuma yazması olmadığı için biz anaokulu olarak görsel detayları kullanarak çocuklarımıza bölgesel zenginliklerimizi, kültürümüzü ve dilimizi katmaya çalıştıkö dedi.

Sergiyi çocuğuyla beraber gezen Veli Kerem Suna ise, 'Çocuğumuzla beraber biz geldik, gördük. Bütün bölgeleri gezdik. Bütün bölgelerin dillerini, yemeklerini, kültürünü gördük. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Çocuklarımız bu yapışan kelime yanlışları burada asılmış. Neyin doğru neyin yanlış olduğu çok güzel anlatılmış. Böyle etkinliklerin yapılması gerçekten de çok güzel. Özellikle çocuklarımızın öğrenmesi için biz her zaman destekliyoruzö diye konuştu.(DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Milli Eğitim Bakanlığı, Zübeyde Hanım Anaokulu, Türkiye, Batman, Kültür, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Zübeyde Hanım Anaokulu'nda kültür ve dil sergisi düzenlendi - Son Dakika


23:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52
Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı
22:05
Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz

Son Dakika
23:12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52 Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı
22:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 00:06:27. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da Zübeyde Hanım Anaokulu'nda kültür ve dil sergisi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement