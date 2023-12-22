Batman\'da Zübeyde Hanım Anaokulu\'nda kültür ve dil sergisi düzenlendi

BATMAN'da Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine, Milli Eğitim Bakanlığı'nda yürütülen 'Kültürel zenginliğimizin ışığında dilimiz' projesi kapsamında açılan sergi ile kültür ve dil zenginliği anlatıldı.

Batman Zübeyde Hanım Anaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene uygulanan 'Kültürel zenginliğimizin ışığında dilimiz' projesi kapsamında öğrenciler için Türkiye'nin 7 bölgesinin kültürünün, dilinin, yaşam tarzlarının ve dilimizde kullanılan yabancı kelimelerin Türkçelerinin yer aldığı bir sergi düzenlendi. 7 bölgenin ayrı ayrı ele alındığı sergiye öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Okul Müdürü Mizgin Bağdu, öğrenci ve velilerin sergiyi çok beğendiğini ifade ederek, 'Projenin amacı, yeni neslimize dilimizin zenginliğini kavratmak, dilimize şuanda yabancı dillerden gelen çok fazla kelimeler var. Oysa kendi dilimizin, kültürümüzün o kadar çok farklı ve zengin bir kültürü varken bunları çocuklarımıza, gençlerimize, yeni besle kavratmaya çalışıyoruz. Yabancı kelimeler kullanmaları yerine kendi öz dilimizdeki kelimeleri kullanmaya teşvik etmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin okuma yazması olmadığı için biz anaokulu olarak görsel detayları kullanarak çocuklarımıza bölgesel zenginliklerimizi, kültürümüzü ve dilimizi katmaya çalıştıkö dedi.

Sergiyi çocuğuyla beraber gezen Veli Kerem Suna ise, 'Çocuğumuzla beraber biz geldik, gördük. Bütün bölgeleri gezdik. Bütün bölgelerin dillerini, yemeklerini, kültürünü gördük. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Çocuklarımız bu yapışan kelime yanlışları burada asılmış. Neyin doğru neyin yanlış olduğu çok güzel anlatılmış. Böyle etkinliklerin yapılması gerçekten de çok güzel. Özellikle çocuklarımızın öğrenmesi için biz her zaman destekliyoruzö diye konuştu.(DHA)