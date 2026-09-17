Batman Gap Mahallesi\'nde silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, V.A. tutuklandı

BATMAN (AA) – Batman'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gap Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık bulunan V.A. ile S.K. arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada V.A. tabancayla ateş ettiği S.K'yi yaraladı.

Bu esnada yoldan geçen S.G. ile A.Ö. de seken kurşunlar nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerce gözaltına alınan V.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.