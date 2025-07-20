Batman Havalimanı'nda 64 Bin Yolcu Hizmet Aldı

Batman Havalimanı'nda geçen ay 64 bin 134 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın haziran ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, havalimanında haziran ayında iç hat yolcu trafiği 63 bin 576, dış yolcu hat trafiği ise 558 oldu.

Geçen ay havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 393, dış hatlarda 5 olmak üzere 398, yük trafiği ise 672 ton olarak gerçekleşti.

Bu yılın ilk 6 ayında Batman Havalimanı'ndan 336 bin 575 yolcu hizmet alırken, uçak trafiği 2 bin 66'ya, taşınan yük ise 3 bin 391 tona ulaştı.