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Batman'ın Kumgeçit köyü yöresel mimariye uygun inşa edilecek - Son Dakika
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Batman'ın Kumgeçit köyü yöresel mimariye uygun inşa edilecek

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Kumgeçit köyü, su altında kalması nedeniyle yeni bir yerleşim alanına taşınacak. Yapılacak çalışmalarda köyün yöresel mimariye uygun taş binalardan oluşacağı belirtildi.

Batman\'ın Kumgeçit köyü yöresel mimariye uygun inşa edilecek
12.12.2023 - 14:28,  Güncelleme: 14:35
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Batman'ın Beşiri ilçesinin Kumgeçit köyünün yöresel mimariye uygun inşa edileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölünden dolayı su altında kalan Kumgeçit köyü için yeni yerleşim alanı belirlenmesi amacıyla yürütülecek çalışmaların Vali Ekrem Canalp başkanlığında yapılan toplantıda görüşüldüğü belirtildi.

Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Muzaffer Özkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, ilgili kurum temsilcileri ve köy sakinlerinin katıldığı toplantıda köy için yeni bir alan belirlenmesi kararı alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni yerleşim yerinde yapılacak yapıların yöresel mimariye uygun taş binalardan oluşturulması kararlaştırıldı. Desteklerinden dolayı Valimize teşekkür eden köy sakinleri, altyapı ve üst yapısıyla modern bir köy oluşturulması için kendileri de gerekli desteklerde bulunacaklarını ifade ettiler."

Kaynak: AA
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