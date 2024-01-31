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Batman'ın Sason ilçesinde 10 köy ve 33 mezra yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Batman'ın Sason ilçesinde 10 köy ve 33 mezra yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Batman\'ın Sason ilçesinde 10 köy ve 33 mezra yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy ve 33 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

31.01.2024 17:33  Güncelleme: 17:35
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BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy ve 33 mezra yolu, ulaşıma kapandı.

Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı 10 köy ve 33 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Batman'ın Sason ilçesinde 10 köy ve 33 mezra yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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